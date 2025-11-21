DE
FR
Abonnieren

Unfall beim Bahnhof Stadelhofen
Person wird in Zürich von Tram erfasst und verletzt

Beim Sechseläutenplatz gab es am Freitagabend einen Personenunfall mit einem Tram. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.
Publiziert: 21.11.2025 um 23:22 Uhr
|
Aktualisiert: 21.11.2025 um vor 55 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Eine Person wurde in Zürich am Freitagabend unter einem Tram eingeklemmt.
Foto: Leserreporter
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Grosseinsatz nahe beim Bahnhof Stadelhofen. Am Freitagabend um ca. 22 Uhr wurde eine Person von einem Tram erfasst, wie die Stadtpolizei Zürich bestätigt.

Zuvor hatten Leserreporter von dem Vorfall berichtet. «Es gab ein Grossaufgebot der Polizei. Die Feuerwehr und ein Krankenwagen waren auch vor Ort», sagte die Zürcherin Angela zu Blick.

Videos und Fotos von Lesern zeigten zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Ein Leser berichtete kurz nach 23 Uhr, dass eine Person unter dem Tram hervorgezogen und abtransportiert wurde. Gemäss dem Leser habe der Patient schwer verletzt ausgesehen. Die schwarze Jacke des Verletzten deute auf ein männliches Opfer.

Die Stadtpolizei konnte zur Identität und zum Zustand des Verletzten noch keine Angaben machen.

+++ Mehr folgt +++


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen