Person wird in Zürich von Tram erfasst und verletzt

1/7 Eine Person wurde in Zürich am Freitagabend unter einem Tram eingeklemmt. Foto: Leserreporter

Grosseinsatz nahe beim Bahnhof Stadelhofen. Am Freitagabend um ca. 22 Uhr wurde eine Person von einem Tram erfasst, wie die Stadtpolizei Zürich bestätigt.

Zuvor hatten Leserreporter von dem Vorfall berichtet. «Es gab ein Grossaufgebot der Polizei. Die Feuerwehr und ein Krankenwagen waren auch vor Ort», sagte die Zürcherin Angela zu Blick.

Videos und Fotos von Lesern zeigten zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Ein Leser berichtete kurz nach 23 Uhr, dass eine Person unter dem Tram hervorgezogen und abtransportiert wurde. Gemäss dem Leser habe der Patient schwer verletzt ausgesehen. Die schwarze Jacke des Verletzten deute auf ein männliches Opfer.

Die Stadtpolizei konnte zur Identität und zum Zustand des Verletzten noch keine Angaben machen.

