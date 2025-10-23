Am frühen Donnerstagmorgen fuhr ein serbischer Reisecar bei der Autobahnverzweigung Zürich-Süd rückwärts und verursachte eine Auffahrkollision mehrerer Fahrzeuge.

Fünf Fahrzeuge kollidierten miteinander. Foto: Kantonspolizei Zürich

Darum gehts Reisecar verursacht Auffahrkollision auf A3 bei Zürich-Süd

Buschauffeur setzte gefährliches Rückwärtsmanöver auf Autobahn ein

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz nach 6.30 Uhr fuhr ein Reisecar aus Serbien auf der A3 durch den Üetlibergtunnel. Nach dem Tunnel, bei der Verzweigung Zürich-Süd, brachte der Buschauffeur bei starkem Verkehrsaufkommen den Car auf dem Überholstreifen Richtung Chur zum Stillstand. Er setzte dann etwas zurück, mutmasslich in der Absicht, noch Richtung Zürich-City fahren zu können.

Dabei kam es hinter dem Reisecar zu einer Auffahrkollision von fünf Fahrzeugen. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Der Chauffeur des vollbesetzten Reisecars fuhr schliesslich auf der Autobahn weiter Richtung Chur.

Polizist auf Arbeitsweg verständigte Kollegen

Ein Polizist, der sich auf seinem Arbeitsweg befand, konnte das gefährliche Manöver des Reisecars beobachten und verständigte die Kantonspolizei Zürich. Anlässlich der eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich den Reisecar und informierte die Kantonspolizei.

Hier bei der Ausfahrt aus dem Uetliberg-Tunnel passierte es: Links gehts nach Chur, der Car wollte dann aber rechts in die City. Foto: 3d.stzh.ch

Der Buschauffeur, ein 61-jähriger Kosovare, wurde von der Kantonspolizei Zürich vorübergehend festgenommen. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis wegen eines schweren Verkehrsdelikts verantworten. Ihm wurde ein Fahrverbot für die Schweiz auferlegt. Der genaue Unfallhergang sowie das Fahrmanöver des Buschauffeurs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wegen des Unfalls kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen bis über die Autobahnverzweigung Zürich-West bei Wettswil hinaus.