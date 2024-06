Rennvelofahrer (†56) prallt gegen Zaun und stirbt

Bei einem Selbstunfall in Glattbrugg ZH verunfallte ein Rennvelofahrer am Mittwochabend tödlich. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

Ein Velofahrer ist am Mittwochabend bei einem Selbstunfall in Glattbrugg ZH tödlich verletzt worden. Gemäss der Kantonspolizei Zürich fuhr der 56-jährige Mann gegen 19.30 Uhr mit einem Rennvelo auf dem Radweg Richtung Rümlang. Aus noch unklaren Gründen kollidierte er dabei mit einem Zaun. Der Velofahrer prallte anschliessend in einen Zaunpfosten, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog. Diesen erlag er noch an der Unfallstelle.

Nun werden Personen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zur Fahrweise des Rennvelolenkers machen können – insbesondere Personen, die den Radweg am Flughafen im erwähnten Abschnitt zum Unfallzeitpunkt benutzten. Sie werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich per 058 648 63 90 in Verbindung zu setzen.