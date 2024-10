In Bonstetten ist am Dienstagnachmittag eine Frau von einem rückwärtsfahrenden Postauto umgestossen und tödlich verletzt worden.

Polizeieinsatz am Bahnhof Bonstetten. Foto: Blick 1/7

Janine Enderli Redaktorin News

An der Bushaltestelle beim Bahnhof Bonstetten betrat eine Frau (77) am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr hinter einem stehenden Bus die Fahrbahn. Als sie sich hinter dem Postauto befand, setzte dieses zurück und stiess die Frau um. Die 77-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die genauen Umstände dieses Unfalls sind derzeit noch unklar. Sie werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis abgeklärt.

Aufgrund des Unfalls war die Bushaltestelle beim Bahnhof Bonstetten für mehrere Stunden nur eingeschränkt benutzbar. Die örtliche Feuerwehr regelte den Verkehr.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Unteramt, ein Rettungswagen und ein Notarzt des Limmattalspitals, ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, die Rega sowie die zuständige Staatsanwältin im Einsatz.