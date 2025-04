In Rüschlikon ZH kam es am Freitagnachmittag beim Park im Grüene zu einem Autounfall. Der Lenker (76) und seine Beifahrerin (78) wurden mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Autolenker (76) stürzt in Rüschlikon ZH mit Beifahrerin zwei Meter in Tiefe

Autolenker (76) stürzt in Rüschlikon ZH mit Beifahrerin zwei Meter in Tiefe

1/2 Das Auto fiel circa zwei bis drei Meter in die Tiefe. Foto: Leserreporter

Darum gehts 76-jähriger Mann und Beifahrerin stürzen mit Auto in Rüschlikon ZH ab

Unfall ereignete sich nach Durchbrechen eines Gitters am oberen Parkplatz

Beide Insassen unbestimmt verletzt und mit Krankenwagen ins Spital gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitag um circa 15.30 Uhr stürzten ein 76-jähriger Mann und seine Beifahrerin (78) mit ihrem Auto in Rüschlikon ZH rund zwei bis drei Meter in die Tiefe. Zuvor durchbrach der Lenker ein Gitter, das den oberen Parkplatz von der darunterliegenden Einfahrt in die Tiefgarage abgrenzte. Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber Blick erklärt, handle es sich um einen Selbstunfall.

Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall unbestimmt verletzt und mit einem Krankenwagen umgehend in ein Spital gebracht. Der Unfallhergang wird ermittelt.