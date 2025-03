Umwelt Stadt Zürich fällt nur einen Teil der Bäume am Neumühlequai

Statt 63 fällt die Stadt Zürich 40 Bäume am Neumühlequai. Die Baumreihe zwischen Walchebrücke und Central bleibt erhalten, wie die Stadt Zürich am Freitag mitteilte. Ab 2029 wird am Neumühlequai ein neuer Abwasserkanal gebaut.

Publiziert: 11:13 Uhr