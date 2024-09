Zürcher Stadtrat will auf Velovorzugsroute nachbessern

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf einzelnen Abschnitten der Velovorzugsroute von Altstetten in die Innenstadt sind zeitweise so viele Autos unterwegs, dass Velofahrende an den rechten, grün markierten Strassenrand gedrängt werden. Die Grünen wollten in einer schriftlichen Anfrage an den Stadtrat deshalb wissen, ob er etwas dagegen unternehme.

Aus der am Donnerstag publizierten Antwort geht nun hervor, dass der Stadtrat bereit ist, nachzubessern. In der Bullinger- und Herdernstrasse würden verschiedene Möglichkeiten evaluiert, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren.

Bauliche Massnahmen soll es keine geben. Stattdessen will der Stadtrat aber ein neues Abbiegeregime einführen, so dass weniger Autos auf diesen Strecken unterwegs sind. Die neuen Abbiegeverbote und -gebote sollen nach Möglichkeit noch in diesem Jahr festgelegt werden. Die Umsetzung ist auf Anfang 2025 geplant.

Velo-Organisationen waren schon bei der Eröffnung des ersten Abschnittes im Frühling 2023 unzufrieden, weil die Route nicht komplett autofrei ist, sondern die Geschwindigkeit des Verkehrs nur auf Tempo 30 gedrosselt wird.

Für den Stadtrat bieten die Veloschnellrouten dennoch «die grösste objektive und subjektive Sicherheit», auch wenn sie nicht komplett autofrei sind. Dafür sollen Vortrittsberechtigung, Velostreifen und Markierungen sorgen.