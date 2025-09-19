Ihre Absicht sei es gewesen, mit «dem Teppich» in roter Farbe eine Verkehrsberuhigung zu erzielen, erklärte die Seniorin. (Symbolbild)
Darum gehts
- 71-jährige Frau besprühte frisch geteerte Strasse mit roter Farbe
- Ziel war Verkehrsberuhigung durch einen roten 'Teppich' auf der Strasse
- Sprayerei erstreckte sich über eine Fläche von etwa 3 auf 8 Meter
Am Donnerstagnachmittag ist die Stadtpolizei Winterthur zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt. Mit einer durch rote Farbe grossflächig versprayten Strasse, die soeben frisch geteert worden war, wollte eine 71-jährige Frau den Verkehr beruhigen.
Die von einer Anwohnerin alarmierte Polizeipatrouille habe eine Sprayerei auf einer Fläche von zirka drei auf acht Metern festgestellt, teilte die Stadtpolizei mit.
Die Verursacherin sei rasch gefunden worden und habe die Sachbeschädigung zugegeben. Ihre Absicht sei es gewesen, mit «dem Teppich» in roter Farbe eine Verkehrsberuhigung zu erzielen.