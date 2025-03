Ukraine Stadt Zürich liefert alte Holzfenster in die Ukraine

Die Stadt Zürich will den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützen: Sie lässt deshalb die alten Holzfenster der städtischen Wohnsiedlung «Heiligfeld I» in die Ukraine liefern. Dies kostet die Stadt 100'000 Franken.

Publiziert: vor 29 Minuten