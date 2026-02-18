Kanton Zürich spendet Feuerwehrfahrzeuge für die Ostukraine

Der Kanton Zürich hat einem Verein zwei Feuerwehrautos für die Ukraine übergeben. Zwei weitere sollen folgen. Sie sind einsatzfähig, entsprechen aber nicht mehr den Anforderungen an die hier gestellten Aufgaben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Die Fahrzeuge kommen in eine Region, in der sie dringend benötigt werden», wird Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Ziel ist die Ostukraine, wo die Löschfahrzeuge dabei helfen sollen, Infrastrukturen zu erhalten und Brände zu bekämpfen.

Die Fahrzeuge der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich gehen an die Organisation «Swiss for Ukraine». Diese lieferte schon diverse Ambulanzen und Feuerwehrfahrzeuge in die Ukraine. Dazu kamen medizinische Geräte oder Notstromgeneratoren.

In Horgen übergab der Kanton dem Verein zwei Universallöschfahrzeuge der Stützpunkte Weinland und Bülach. Im Sommer sollen zwei Löschfahrzeuge aus Uster und Horgen als Spende dazu kommen.

Die Fahrzeuge waren in 30 Jahren über 450 Mal im Einsatz. Sie werden durch neue Grosslöschfahrzeuge ersetzt.