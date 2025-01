Werbevideo des Zürcher Steueramts stösst Bürgerlichen sauer auf

Ein Werbevideo des kantonalen Steueramtes ist bürgerlichen Politikern sauer aufgestossen. Sie wollen vom Zürcher Regierungsrat in einer Anfrage wissen, was das soll.

Das Zürcher Steueramt - der Antrieb der Gesellschaft? Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) muss sich kritischen Fragen der Bürgerlichen stellen. Ein Werbevideo des Steueramts sorgt dort für rote Köpfe. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für fast 90'000 Franken liess das Zürcher Steueramt ein Werbevideo produzieren, mit dem neue Fachkräfte gewonnen werden sollen. Das Steueramt stellt sich darin als «Antrieb der Gesellschaft» dar, ohne den der Kanton Zürich in Chaos und Apokalypse verfallen würde. Zu sehen ist etwa die Europaallee im Weltuntergangs-Look.

Kantonsräte von SVP und FDP sind empört - primär deswegen, weil nicht die Steuereintreiber die Gesellschaft am Laufen halten würden, sondern die Steuerzahlenden. In einer Anfrage, die am Mittwoch publiziert wurde, wollen sie vom Regierungsrat deshalb wissen, ob die Verwendung von Steuergeldern in dieser Höhe für ein derartiges Video verhältnismässig sei.

Für sie ist das Video primär «Eigenpromotion voller übertriebener Darstellungen und plakativer Aussagen». Sie wollen auch wissen, ob das Amt nicht auf andere Weise hätte Personal rekrutieren können, etwa durch Kampagnen oder Kooperationen mit Fachhochschulen. Der Regierungsrat wird die Anfrage in den kommenden Wochen beantworten.

https://www.youtube.com/watch?v=KVD403uvxO8