Am Samstagabend kam es in Winterthur zu einem Selbstunfall, bei dem ein BMW gegen einen Baum prallte. Der unverletzte Lenker wurde festgenommen und das Auto sichergestellt.

1/2

Darum gehts Ein Sportwagen prallte in Winterthur gegen einen Baum

Der Fahrer verlor bei einer Bushaltestelle die Kontrolle

Der 26-jährige Lenker wurde festgenommen, Auto sichergestellt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 20.30 Uhr wurde der Stadtpolizei Winterthur am Samstagabend ein Unfall an der Wülflingerstrasse gemeldet. Vor Ort trafen die ausgerückten Patrouillen auf ein Auto, das in einen Baum geprallt war. Der Lenker wurde vom Rettungsdienst betreut, blieb aber unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 26-jährige Türke durch die Wülflingerstrasse stadtauswärts. Dabei verlor er bei einer Bushaltestelle die Kontrolle über seinen leistungsstarken Sportwagen und prallte in einen Baum. Hinweise deuten auf stark überhöhte Geschwindigkeit hin; ein Raserdelikt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Stadtpolizei Winterthur nahm den Mann fest und führte ihn der Staatsanwaltschaft zu. Das Auto wurde sichergestellt.

Neben der Stadtpolizei Winterthur rückten der Rettungsdienst Winterthur, der Dienst «Unfall/Beweissicherung/ Dokumentation» sowie ein Raserspezialist der Kantonspolizei Zürich aus.