Überfall in Wetzikon ZH Räuber-Trio schlägt Mann (26) nieder – schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist am Freitagabend in Wetzikon ZH von drei unbekannten Männern niedergeschlagen und danach ausgeraubt worden. Der am Kopf schwer Verletzte konnte sich aber noch alleine ins Spital begeben.