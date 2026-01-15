Schadensumme sinkt bei Zürcher Gebäudeversicherung

Die Zürcher Gebäudeversicherung hat 2025 mit einer tieferen Schadensumme abgeschlossen als im Vorjahr. Allerdings stiegen die Feuerschäden.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

903 Feuerschäden machten eine Summe von 44,5 Millionen Franken aus, wie die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) am Donnerstag mitteilte. Das sind 7 Millionen mehr als im Vorjahr. Zwar kam es zu weniger Bränden, doch waren einige gross und kostenintensiv.

Insgesamt bezahlte die GVZ 2025 49,6 Millionen Franken, 1,8 Millionen weniger als im Vorjahr. Dies kann auf fehlende grössere Unwetter zurückgeführt werden, teilte die GVZ mit. 2024 verursachten starke Regenfälle im Tösstal und im Embrachertal noch eine höhere Schadensumme. Statt 14,2 Millionen musste die GVZ bei 931 Elementarschäden nur noch rund 5 Millionen Franken auszahlen.