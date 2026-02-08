Heftiger Unfall am Samstagabend im Zürcher Kreis 11: Zwei Autos prallten frontal zusammen. Ein Lenker wurde verletzt ins Spital gebracht, der andere leicht verletzt. Tramlinien und Strassen waren zwei Stunden gesperrt.

Darum gehts Zwei Autos kollidierten am Samstagabend frontal im Zürcher Kreis 11

Tramlinien 10 und 51 waren zwei Stunden lang gesperrt

Ein 54-Jähriger wurde verletzt und ins Spital gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstagabend kam es im Zürcher Kreis 11 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personenwagen, gelenkt von einem 44-jährigen und einem 54-jährigen Mann, kollidierten frontal miteinander.

Der 44-jährige Lenker zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant untersucht. Der 54-jährige Mann wurde beim Aufprall unbestimmt verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden, berichtet die Nachrichtenagentur BRK.

Tramlinien gesperrt

Die genauen Umstände, die zur Frontalkollision im Abzweigungsbereich führten, sind Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Abgeklärt wird unter anderem, ob die Lichtsignalanlage, welche den Verkehrsfluss in diesem Bereich regelt, in Zusammenhang mit dem Unfall steht. Die Unfallstelle wurde durch die Stadtpolizei Zürich umfassend vermessen und fotografisch dokumentiert.

Infolge des Unfalls mussten die Tramlinien 10 und 51 sowie der betroffene Strassenabschnitt vorübergehend gesperrt werden. Die Sperrungen dauerten rund zwei Stunden.