«Fast niemand will den Schnee vor seinem Haus»

Landwirt Peter Weiss in wichtiger Mission: Er räumt mit seinem John Deere den Schnee von den Strassen.

Auf einen Blick Landwirt Peter Weiss räumt mit Traktor Schnee in Wettswil-Bonstetten ZH

Hightech-Schaufel ermöglicht präzise Schneeräumung auch auf engen Wegen

Beat Michel Reporter

Wenn die Strassen wieder einmal über Nacht eine tiefe Schneeschicht bedeckt, ist Landwirt Peter Weiss mit seinem Traktor der Held der Region Wettswil-Bonstetten ZH. Ganz gleich wie hoch der Schnee liegt, die vier Tonnen schwere Maschine kenne keine Grenzen. Gleichzeitig kommt sie durch jede noch so verwinkelte Strasse im Quartier. Sogar die schmalen Fusswege kann er mit seiner Hightech-Schaufel freiräumen.

Auch jetzt kurz vor Weihnachten ist der Landwirt wieder mit dem Traktor auf weisser Mission. «Jetzt ist es besonders heikel, der Schnee liegt direkt auf den Strassenrändern, es gibt keine befestigende Eisschicht. Wenn ich mit der Schaufel anhänge, haben wir gleich einen Schaden», sagt er und konzentriert sich voll auf den Schneepflug.

Hightech-Schaufel

Mit einem Joystick kontrolliert er alle Bewegungen der Schaufel. Sie ist in alle Richtungen verstellbar, hat in der Mitte ein Gelenk. Weiss kann sie zu einem V formen und riesige Schneeberge vor sich herschieben. Er räumt seit Jahren in dem Gebiet im Auftrag der Gemeinde die Strassen frei. Er kennt jeden Rand, jede Erhöhung durch Gullideckel oder durch die hydraulisch absenkbaren Strassensperren.

Der Schnee kam für den Landwirt nicht überraschend. «Ich habe schon seit drei Tagen den Einsatz eingeplant», sagt er. Für Peter Weiss ist die Schneeräumung ein willkommener Nebenverdienst. «Im Winter haben wir Landwirte eher die Kapazitäten, solche Einsätze zu leisten», sagt er zu Blick.

Klare Vorgaben durch Gemeinde

Wenn richtig viel Schnee liegt, kommt es manchmal auch zu Diskussionen mit den Anwohnern. «Schnee ist mit Emotionen verbunden. Fast niemand will den Schnee vor seinem Haus haben. Bei einer ersten Räumung liegen grosse Schneemassen am Rand. Ich muss dann Prioritäten setzen.» Damit es dabei zu keinen Verzögerungen kommt, hat er klare Vorgaben durch die Gemeinde. «Ich arbeite, wenn der Auftrag kommt und wie der Auftrag kommt. Dann ist auch klar, an wen sich die Anwohner wenden können.»

Am Hügel von Wettswil liegt oft etwas mehr Schnee als im Tal. Und bei den vielen Steigungen ist ohne Räumung bald kein Durchkommen mehr, gerade wenn sich unter dem Schnee eine Eisschicht bildet. Zum Glück gibt es Schneeräumer wie Peter Weiss mit seinem John Deere!