Mann (†34) leblos in Glattbrugg ZH aufgefunden

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs haben Rettungskräfte in einer Wohnung in Glattbrugg ZH einen leblosen Mann gefunden. Die Kantonspolizei Zürich hat zwei Männer verhaftet. Ein Delikt steht im Vordergrund.

Nach einem medizinischen Notruf fanden Einsatzkräfte in einer Wohnung an der Riedthofstrasse in Glattbrugg ZH einen leblosen Mann, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen der Rettungskräfte verstarb der 34-jährige Mann aus Sri Lanka. Die Kantonspolizei Zürich nahm zwei Schweizer im Alter von 40 und 54 Jahren fest, die sich zusammen mit dem mutmasslichen Opfer in der Wohnung aufgehalten hatten.

Forensiker sichern Spuren

Die Umstände, die zum Tod des Mannes führten, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.

Forensiker sichern in Glattbrugg ZH Spuren. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Zürich 1/2

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst Spital Bülach und ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich SRZ im Einsatz. Forensiker sicherten Spuren am mutmasslichen Tatort.