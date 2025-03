In Dietikon ZH kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem mutmasslichen Tötungsdelikt. Ein 44-jähriger Mann wurde leblos in einer Wohnung aufgefunden, ein 30-Jähriger wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt zu den genauen Umständen.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist es in einer Wohnung in Dietikon zu einem mutmasslichen Tötungsdelikt gekommen. Kurz vor 1 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass in einer Wohnung ein verletzter und lebloser Mann aufgefunden worden sei, worauf die Polizei aufgeboten wurde.

Ein sofort ausgerücktes Rettungsteam sowie ein Notarzt konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 44-jährige Schweizer, höchstwahrscheinlich bei einem vorausgegangenen Streit, gewaltsam ums Leben kam.

Tatverdächtiger rief selbst den Notruf

Der Meldeerstatter hielt sich beim Eintreffen der Rettungskräfte in der Wohnung des Opfers auf. Der 30-jährige Schweizer ist tatverdächtig und wurde verhaftet. Er wurde noch am Tatort von der Kantonspolizei Zürich festgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es in der Wohnung zu einem heftigen Streit. Wie genau der Mann ums Leben kam, ist derzeit unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch das Motiv ist bislang nicht bekannt.

Der genaue Tathergang sowie das Tatmotiv sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte untersucht.

Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich umfangreiche Spurensicherungen vorgenommen. Das betroffene Mehrfamilienhaus wurde weiträumig abgesperrt.