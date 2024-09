In Zollikon ist am Samstag ein Töfffahrer von seiner Maschine gestürzt, nachdem er von einem Auto angefahren worden war. Der Mann wurde verletzt ins Spital transportiert.

Motorradfahrer in Zollikon ZH verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagvormittag in Zollikon ein Motorradfahrer mittelschwer verletzt worden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach 10.45 Uhr fuhr ein Personenwagen von Zürich herkommend auf der Zollikerstrasse in den Kreisel beim Dufourplatz ein. Im Kreisel kollidierte der Personenwagen aus unbekannten Gründen zuerst mit einem Motorrad und danach mit einem leeren, stehenden Linienbus.

Unfallhergang noch unklar

Der 58-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde mittelschwer verletzt. Die 74-jährige Lenkerin des Personenwagens brachte ihr Fahrzeug rund hundert Meter weiter zum Stillstand. Sie blieb unverletzt. Der verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gebracht.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Wegen des Unfalls konnte der laufende Verkehr die Unfallstelle nur erschwert passieren. Die Feuerwehr Zollikon regelte zusammen mit der Kommunalpolizei Küsnacht den Verkehr.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Zollikon, die Kommunalpolizei Küsnacht, der Rettungsdienst Schutz und Rettung Zürich SRZ sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.