In Winterthur starb ein 65-Jähriger in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden festgenommen. Wer das Fahrzeug gelenkt hat, ist noch unklar.

Tödlicher Unfall in Winterthur

Wer den Wagen gefahren hat, ist noch unklar. Foto: KEYSTONE/Michael Buholzer

Denis Molnar Journalist

Um 2.05 Uhr meldete ein Passant der Stadtpolizei Winterthur einen Verkehrsunfall an der Kreuzung General-Guisan-Strasse/St. Gallerstrasse in der Altstadt. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen schwer verletzten Mann, der trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch den Rettungsdienst noch auf der Unfallstelle verstarb. Von einem weiteren beteiligten Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer fehlte jede Spur, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das mutmasslich beteiligte Unfallfahrzeug kurz vor 6 Uhr in der Hermann-Götz-Strasse abgestellt aufgefunden werden. Wenig später konnten auch die beiden Personen, die zur Unfallzeit mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürften, festgenommen werden. Es handelt sich um eine 38-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hat, wird derzeit geklärt.

Mit Elektrofahrzeug unterwegs

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 65-jährige Mann mit einem dreirädrigen Elektrofahrzeug unterwegs, als es zur Kollision mit dem Personenwagen kam. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Stadtpolizei Winterthur hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Im Einsatz standen neben der Stadtpolizei Winterthur und der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland auch der Rettungsdienst Winterthur, die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur, der Dienst «Unfall, Beweissicherung, Dokumentation» der Kantonspolizei Zürich sowie das Forensische Institut Zürich.