Tragischer Unfall in Ellikon an der Thur ZH: Ein 16-jähriger Velofahrer kam bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben. Der Jugendliche wurde vom Mofa eines Freundes gezogen, stürzte und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ein 16-jähriger Velofahrer kam bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben.

Am Donnerstagabend ist in Ellikon an der Thur ZH ein 16-jähriger Velofahrer bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Kurz nach 17 Uhr war ein 15-jähriger Mofalenker auf der Islikonerstrasse in Richtung Ellikon unterwegs. Sein 16-jähriger Kollege liess sich mit dem Velo vom Mofa ziehen.

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Velofahrer und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem Auto einer 28-jährigen Lenkerin, die in Richtung Kefikon unterwegs war.

Jugendlicher erlag seinen Verletzungen

Der Jugendliche erlitt dabei schwerste Verletzungen. Er wurde vor Ort reanimiert und anschliessend mit der Rega ins Spital geflogen. Am späten Abend erlag er seinen Verletzungen.

Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, werden von der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt. Die Islikonerstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt; die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Neben der Kantonspolizei standen die Staatsanwaltschaft, das Forensische Institut Zürich FOR, der Rettungsdienst Winterthur mit Notarzt, die Rega, ein Care-Team der Kantonspolizei und die Feuerwehr Thurtal Süd im Einsatz.