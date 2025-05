Tötungsdelikt in Dietikon ZH Kosovare (†43) stirbt nach Messerangriff – Ugander (56) verhaftet

In Dietikon ZH wurde ein 43-jähriger Kosovare in seiner Wohnung tödlich niedergestochen. Ein 56-jähriger Ugander wurde als mutmasslicher Täter am Bahnhof festgenommen. Die Polizei ermittelt zu Tathergang und Motiv.