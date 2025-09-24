Sanierung Theater Winterthur ist abgeschlossen

Die Stadt Winterthur hat nach 15 Monaten Bauzeit die umfassend sanierte Theaterliegenschaft dem Theater Winterthur übergeben. Erneuert wurden Gebäude-, Bühnen- und Veranstaltungstechnik, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Bis zur Sanierung war das Theater Winterthur seit seiner Eröffnung im Jahr 1979 durchgehend in Betrieb gewesen. Foto: Handout Stadt Winterthur

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Sanierung des Theaters erfolgte während der Spielzeit 2024/25. Ebenfalls vorgenommen wurde die bautechnische Anpassung des Gebäudes an heutige behördliche und gesetzliche Vorgaben, wie die Stadt Winterthur in einer Mitteilung schrieb. So seien etwa Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs, zum Brand- und Erdbebenschutz sowie zur Verbesserung der Barrierefreiheit umgesetzt worden.

Die Sanierungsarbeiten wurden rechtzeitig für die neue Spielzeit fertig. Zuvor war das Theater 40 Jahre durchgehend betrieben worden. Stadtparlament und Stadtrat hatten für die Arbeiten einen Kredit von rund 38 Millionen Franken genehmigt, wie es weiter hiess.

Das Theater Winterthur ist gemäss Mitteilung mit rund 800 Sitzplätzen das grösste Gastspielhaus der Schweiz.