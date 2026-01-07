Flugzeuge müssen in Zürich wegen Minusgraden enteist werden

Die kalten Wintertage sorgen für Mehrarbeit am Flughafen Zürich. Damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann, müssen die Flugzeuge enteist werden.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schnee und Eis auf den Tragflächen beeinflussen die Aerodynamik und damit den Auftrieb. Deshalb sind derzeit sogenannte Deicing-Teams am Flughafen Zürich im Einsatz, also Enteisungsteams.

Häufig betroffen seien Flugzeuge, die über Nacht draussen gestanden hätten, erklärt eine Sprecherin der Enteisungsteams von Swissport. In den frühen Morgenstunden komme es daher zu vielen Enteisungen. Ebenso am späten Abend, wenn die Temperaturen wieder sinken.

Drei bis vier Minuten pro Flugzeug

«An einzelnen Tagen werden weit über 100 Enteisungen am Flughafen Zürich durchgeführt», sagte sie. Seit Oktober führte Swissport bereits 1700 Enteisungen durch. Ob die Massnahme nötig ist, entscheidet jeweils die Pilotin oder der Pilot.

Je nach Flugzeugtyp und Wettersituation dauert der Enteisungsprozess zwischen drei und vier Minuten. Bei Frost kann das Prozedere aber auch 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen, wenn das Flugzeug zusätzlich von Schnee befreit werden muss. «Verspätungen können nicht ausgeschlossen werden», sagte ein Flughafensprecher auf Anfrage von Keystone-SDA.

Wegen des Winterwetters können Flüge vereinzelt auch mit einer Ausnahmebewilligung während der Nachtsperre starten oder landen. «Es handelt sich um ein paar wenige Flüge pro Woche», sagte der Sprecher.

«Der Betrieb verläuft aktuell stabil»

Auf die anhaltend niedrigen Temperaturen sei der Flughafen Zürich insgesamt gut vorbereitet. «Der Betrieb verläuft aktuell stabil.» Ob dies so bleibt, hängt vom Wetter in den kommenden Tagen ab. Bei intensivem Schneefall mit Schneeräumungen auf den Pisten und Vorfeldern könnten Verspätungen nicht vermieden werden.