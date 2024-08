Polizei verhaftet Schweizer (23) Dominikanerin (†38) in Zürcher Wohnung getötet

Am Samstagabend hat die Stadtpolizei Zürich in einer Wohnung in Zürich eine tote Frau gefunden. Am Montagnachmittag verhaftete die Kantonspolizei Zürich den Tatverdächtigen. Er ist ein 23-Jähriger Schweizer.