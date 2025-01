Täter flüchtete Mann (26) wird bei Streit in Hinwil ZH am Hals verletzt

Ein Mann ist in Hinwil ZH in der Nacht auf Sonntag bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann am Hals verletzt worden. Das 26-jährige Opfer wurde in einem Spital ärztlich versorgt. Der mutmassliche Täter flüchtete.