Streit in Zürcher Langstrasse 31-jähriger Mann in Zürcher Langstrasse durch Stichwaffe verletzt

Ein 31-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Zürich in der Langstrasse bei einer Auseinandersetzung mit mutmasslich zwei anderen Männern durch eine Stichwaffe verletzt worden. Das Opfer musste ins Spital gebracht werden.