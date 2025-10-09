Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am Donnerstagnachmittag in einem Gewerbegebiet in Unterengstringen ZH ein Mann durch einen Schuss leicht verletzt worden. Der Schütze wurde verhaftet.

Ein 42-jähriger Nordmazedonier wurde verhaftet. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 15 Uhr gerieten zwei Männer am Donnerstag in Unterengstringen ZH in einen Streit. Dabei verletzte ein 42-jähriger Nordmazedonier seinen Kontrahenten leicht mit einer Schusswaffe.

Dank dem raschen Eintreffen mehrerer Polizeipatrouillen konnte der mutmassliche Täter noch vor Ort widerstandslos verhaftet werden. Der leicht verletzte 37-jährige Serbe wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und musste nicht hospitalisiert werden.

Untersuchungen laufen

Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft geführt werden. Der Verhaftete wird nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft übergeben.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Zürich je eine Patrouille der Kommunalpolizeien Schlieren und rechtes Limmattal, das Forensische Institut Zürich sowie der Rettungsdienst des Spitals Limmattal.