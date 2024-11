Ein Streit ist am Samstagmorgen in Affoltern am Albis eskaliert. Ein Mann wurde dabei verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Messerattacke in Affoltern am Albis ZH – ein Verletzter im Spital

1/4 Eine Polizistin mit der mutmasslichen Tatwaffe in der Hand. Foto: Leserreporter

Die Kantonspolizei Zürich musste am Samstag gegen 10 Uhr ausrücken. Der Grund: ein blutiger Streit in Affoltern am Albis. Die an der Auseinandersetzung Beteiligten sind polnische Staatsangehörige. Der mutmassliche Täter ist 51-jährig, das Opfer ist 45-jährig. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen.

Kurz nach 10 Uhr kam es an der Mühlebergstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei als Tatwaffe ein Messer eingesetzt wurde. Der Verletze hielt einen nicht beteiligten Automobilisten an, der ihn ins nahegelegene Spital brachte; er musste anschliessend mit einem Rettungshelikopter in ein anderes Spital verlegt werden. Der Täter erlitt ein medizinisches Problem und wurde mit einem Rettungswagen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die medizinischen Abklärungen ergaben, dass er keine Verletzungen erlitten hatte. Er wurde anschliessend verhaftet.

Ein Video eines Leserreporters zeigt, wie eine Polizistin die Tatwaffe, ein Messer, vom Boden aufhebt und sicherstellt. Auf einem weiteren Leservideo ist zu sehen, wie einer der festgenommenen Männer mit Handschellen im Kastenwagen der Polizei sitzt.

Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowie die Hintergründe und das Motiv der Tat sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte untersucht.