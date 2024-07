Strassenverkehrsunfall E-Bike-Fahrer bei Unfall in Uster ZH schwer verletzt

Ein 44-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei einem Selbstunfall in Uster ZH am späten Freitagabend schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog den Velofahrer in ein Spital, wie die Polizei mitteilte.