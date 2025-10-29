Darum gehts
- Elektronischer Lernfahrausweis ab 3. November über «swiyu»-App verfügbar
- Der digitale Ausweis ist kostenlos und ersetzt den Papierausweis nicht
- Der eLFA kann nach bestandener Theorieprüfung online beantragt werden
Der freiwillige Service gilt ab dem 3. November. Er mache es einfacher, den Ausweis jederzeit dabei zu haben, teilte das Zürcher Strassenverkehrsamt am Mittwoch mit.
Der elektronische Lernfahrausweis (eLFA) kann über die «swiyu»-App des Bundes bezogen werden. Wer die Theorieprüfung bestanden hat, erhält vom Strassenverkehrsamt einen Zugangslink.
Der digitale Ausweis auf dem Smartphone genügt als Nachweis der Fahrberechtigung in der Schweiz und ist kostenlos, wie es weiter heisst. Wer bereits einen Lernfahrausweis auf Papier besitzt, kann den eLFA zusätzlich online beantragen.
Der Lernfahrausweis in Papierform bleibt weiterhin bestehen, wie es auf Anfrage beim Strassenverkehrsamt hiess. Dieser werde beispielsweise bei einem Kantonswechsel benötigt.