Wer Autofahren lernt, kann im Kanton Zürich künftig den Lernfahrausweis auf dem Smartphone hinterlegen. Den Ausweis in Papierform erhalten die Lernfahrenden aber weiterhin.

Im Kanton Zürich kann der Lernfahrausweis künftig digital hinterlegt werden. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Elektronischer Lernfahrausweis ab 3. November über «swiyu»-App verfügbar

Der digitale Ausweis ist kostenlos und ersetzt den Papierausweis nicht

Der eLFA kann nach bestandener Theorieprüfung online beantragt werden

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der freiwillige Service gilt ab dem 3. November. Er mache es einfacher, den Ausweis jederzeit dabei zu haben, teilte das Zürcher Strassenverkehrsamt am Mittwoch mit.

Der elektronische Lernfahrausweis (eLFA) kann über die «swiyu»-App des Bundes bezogen werden. Wer die Theorieprüfung bestanden hat, erhält vom Strassenverkehrsamt einen Zugangslink.

Der digitale Ausweis auf dem Smartphone genügt als Nachweis der Fahrberechtigung in der Schweiz und ist kostenlos, wie es weiter heisst. Wer bereits einen Lernfahrausweis auf Papier besitzt, kann den eLFA zusätzlich online beantragen.

Der Lernfahrausweis in Papierform bleibt weiterhin bestehen, wie es auf Anfrage beim Strassenverkehrsamt hiess. Dieser werde beispielsweise bei einem Kantonswechsel benötigt.