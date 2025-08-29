Unterbruch am Bahnhof Zürich Stadelhofen: Bis mindestens 12 Uhr müssen Reisende mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

Am Bahnhof Stadelhofen stehen derzeit die Züge still. Foto: Keystone

Darum gehts Bahnverkehr in Zürich Stadelhofen unterbrochen wegen Personenunfall. Einschränkungen bis mindestens 12 Uhr

Reisende sollen auf Tramverkehr ausweichen oder via Pfäffikon ZH reisen

Acht S-Bahn-Linien betroffen: S3, S5, S6, S7, S9, S11, S15 und S16 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Der Bahnverkehr im Bahnhof Zürich Stadelhofen ist derzeit unterbrochen, wie die SBB auf ihrer Webseite mitteilen. Grund dafür ist ein Personenunfall.

Die Einschränkung dauert bis mindestens 12 Uhr. Folgende Linien sind betroffen: S3, S5, S6, S7, S9, S11, S15 und S16.

Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Es wird empfohlen, auf den Tramverkehr auszuweichen, um zum Hauptbahnhof oder anderen umliegenden Bahnhöfen zu gelangen. Reisende zwischen Winterthur und Rapperswil SG reisen gemäss SBB via Pfäffikon ZH.