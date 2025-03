Das Ausfüllen der Online-Steuererklärung braucht in diesem Jahr Nerven. Das System ist überlastet. Deshalb erhalten nun alle eine Fristerstreckung bis Ende April. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Fristerstreckung gilt unabhängig davon, wie die Steuererklärung ausgefüllt wird, ob online, mit der Offline-Software oder auf Papier.

Mit der Online-Steuererklärung hapert es schon seit dem Wochenende vom 15. und 16. März. An diesem und am folgenden Wochenende stand die Plattform zeitweise nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

Viele Steuerpflichtige dürften den Bettel entnervt hingeschmissen haben. An diesen beiden Wochenenden gingen beim Kanton jedenfalls deutlich weniger Steuererklärungen ein als erwartet.