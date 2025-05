In Zürich kam es in der Nacht zum Samstag erneut zu schweren Ausschreitungen. Nach 1. Mai-Feierlichkeiten errichteten vermummte Personen brennende Barrikaden und griffen die Polizei an. Ein Beamter wurde verletzt, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht zum 3. Mai 2025 kam es in Zürich zu schweren Ausschreitungen. Nach den Feierlichkeiten zum 1. Mai eskalierte die Situation am Kasernenareal. Vermummte Personen, vermutlich aus der linksautonomen Szene, errichteten brennende Barrikaden und griffen die Polizei an.

Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper wurden auf die Einsatzkräfte geworfen. Ein Beamter erlitt Schnittverletzungen. Die Stadtpolizei Zürich reagierte mit einem Grossaufgebot und setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein.

Mehrere Brände und Sachbeschädigungen

Die Ausschreitungen zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Die Berufsfeuerwehr Zürich musste unter Polizeischutz mehrere Brände löschen. Dabei kam auch ein Tanklöschfahrzeug zum Einsatz.

Die Gewaltakte und Sachbeschädigungen konzentrierten sich auf das Gebiet um das Kasernenareal. Die Polizei schätzt, dass mehrere Dutzend Personen an den Krawallen beteiligt waren. Die genaue Zahl der Beteiligten und das Ausmass der Schäden sind noch unklar.