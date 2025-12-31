Doppelt so viele Grippepatienten im Zürcher Unispital wie 2024

Die derzeitige starke Grippewelle in der Schweiz hat auch Auswirkungen auf die Belegung im Universitätsspital Zürich. Derzeit liegen dort mehr als doppelt so viele Patientinnen und Patienten mit Influenza wie vor einem Jahr.

Die Grippewelle habe in diesem Jahr fast drei Wochen früher begonnen als in anderen Jahren und breite sich sehr rasch in der Bevölkerung aus, hiess es am Mittwoch beim Universitätsspital auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Derzeit liegen 27 Patientinnen und Patienten mit einer Influenza-Erkrankung im USZ.

Ob die Erkrankungen auch komplizierter verlaufen als in anderen Jahren, kann das Universitätsspital noch nicht sagen. Schwere Fälle gebe es aktuell wenige. Aber man sei noch mitten in der Grippewelle. Es sei noch zu früh, um einen Vergleich zu anderen Jahren zu ziehen.

Überlastet das Universitätsspital wegen der Influenza-Patientinnen und -Patienten nicht. Man habe sich auf die Herausforderung eingestellt und sei gut gerüstet.

Während das Universitätsspital Basel eine generelle Maskenpflicht beschlossen hat, wartet man in Zürich noch ab. Die Situation werde täglich neu beurteilt. Das Universitätsspital schliesse nicht aus, eine Maskenpflicht für alle einzuführen.