Stadtpolizei Zürich zum Tramunfall beim Bellevue «Der Fussgänger ist noch vor Ort gestorben»

Am Zürcher Bellevue ist es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Im Tramverkehr kommt es zu Einschränkungen. Laut der Stadtpolizei Zürich ist der Mann noch am Unfallort verstorben.