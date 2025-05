Eine ältere Dame wurde Opfer der Bankkartenmasche. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE

Darum gehts Frau von falschem Bankmitarbeiter betrogen

Stadtpolizei Winterthur warnt vor Betrugsmasche

Über 4'000 Franken mit gestohlener Karte abgehoben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, meldete sich eine Frau (75) telefonisch bei der Stadtpolizei Winterthur. Sie gab an, am Morgen einen verdächtigen Anruf erhalten zu haben. Am Telefon gab sich eine Person als Bankmitarbeiterin aus und kündigte an, dass später ein angeblicher Mitarbeiter der Bank bei ihr vorbeikommen werde, um ihre Bankkarte abzuholen. Eine neue Karte werde ihr in den nächsten Tagen zugestellt. Zudem erfragte die Unbekannte während des Anrufs den PIN-Code der Bankkarte.

Tatsächlich erschien zur angekündigten Zeit ein Mann an der Wohnadresse der Frau und nahm die Bankkarte entgegen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Es stellte sich heraus, dass kurze Zeit nach der Übergabe an einem Geldautomaten über 4'000 Franken mit dieser Karte abgehoben worden waren. Die Stadtpolizei Winterthur hat die Ermittlungen aufgenommen.

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte wiederholt versucht, auf diese Art und Weise ihre meist älteren Opfer zu betrügen. Die Stadtpolizei Winterthur warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Sicherheitstipps: