Stadt veröffentlicht digitales Stadtmodell
So sah Zürich im Mittelalter aus

Die Stadt Zürich veröffentlicht auf ihrem Youtube-Kanal ein digitales Stadtmodell. Abgebildet ist die Stadt Zürich im Jahr 1200.
Publiziert: vor 35 Minuten
