Spektakulärer Einbruch in Winterthurer Juweliergeschäft Täter fliehen mit gestohlenem Auto

In Winterthur haben Unbekannte am frühen Montagmorgen bei einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft Uhren und Schmuck gestohlen. Die Täter flüchteten mit einem gestohlenen Auto. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.