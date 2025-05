So schützt du dich Asiatische Tigermücken erneut in Zürich gesichtet

Tigermücken-Alarm in Zürich: Die aggressiven Blutsauger sind zurück. In Wipkingen stellt die Stadt bald Fallen auf – und appelliert an die Bevölkerung. So schützt du dich vor den winzigen Fieslingen.

Publiziert: 16:12 Uhr