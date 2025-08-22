Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Langnau am Albis und in Horgen vier junge Männer festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, beabsichtigt zu haben, hochpreisige Autos aus einem Autohaus zu klauen.

1/2 Auf der Sihlstrasse entdeckten die Polizisten ein weiteres Auto auf der Hauptstrasse. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 5 Uhr morgens ging am Donnerstag bei der Kantonspolizei Zürich ein Alarm aus einem Autohaus in Langnau am Albis ZH ein. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass kürzlich in die Räumlichkeiten des Autohauses eingebrochen worden war.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung entdeckten die Beamten zwei Männer, die sich hinter grossen Pflanzentöpfen in der Nähe des Tatorts versteckten. Gleichzeitig gelang es einer anderen Patrouille, auf der Sihltalstrasse ein mit zwei jungen Männern besetztes Auto mit französischen Nummernschildern anzuhalten.

Sie wollten Luxusautos klauen

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die vier Verdächtigen beabsichtigten, im Autohaus Fahrzeugschlüssel von Luxusautos zu entwenden, um diese anschliessend ins Ausland zu verbringen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um junge Männer im Alter von 14 bis 19 Jahren, die in Frankreich wohnen und die Staatsbürgerschaften der Türkei, Frankreich und Serbien besitzen.

Die vier Verhafteten wurden nach den ersten polizeilichen Ermittlungen der Staats- und der Jugendanwaltschaft zugeführt.