Die Vorwürfe wiegen schwer: Zwei Männer sollen einen 81-Jährigen entführt und eingesperrt haben. Nun stehen sie vor dem Bezirksgericht Dietikon.

1/4 Ein älterer Herr wurde im Kanton Zürich mutmasslich entführt. Foto: imago/imagebroker

Darum gehts Schweizer und Deutscher vor Gericht wegen Freiheitsberaubung eines Seniors

Opfer wurde auf Elba zurückgelassen, ohne Essen und Medikamente

Beschuldigte verkauften Auto des 81-Jährigen für 2200 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das Vorgehen war so perfid, dass einem die Haare zu Berg stehen: Ein 31-jähriger Schweizer und ein 34-jähriger Deutscher sollen einen betagten Mann zuerst in dessen Wohnung im Kanton Zürich eingesperrt, und später in seinem Ferienhaus auf der Insel Elba zurückgelassen lassen haben. Heute müssen sie sich vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten Freiheitsberaubung, Nötigung, Betrug und Diebstahl vor, wie aus den Anklageschriften hervorgeht. Die beiden Männer sitzen seit bald einem Jahr im Gefängnis, heute Dienstag wird ihnen am Bezirksgericht Dietikon ZH der Prozess gemacht.

Opfer konnte sich nicht bewegen

Die Vorfälle, die sich im August 2024 abspielten, gipfelten in einer Entführung des Opfers auf die italienische Insel Elba. Dort besitzt der zum Tatzeitpunkt 81-jährige Mann ein Ferienhaus.

Die beiden Beschuldigten liessen den Mann, der sich wegen gesundheitlicher Probleme kaum bewegen konnte, dort allein zurück - ohne Essensvorräte und ohne seine benötigten Medikamente. Er soll weder die Möglichkeit gehabt haben, das Haus zu verlassen, noch Hilfe zu rufen. Erst nach knapp zwei Wochen wurde er dort von jemandem gefunden, der nach ihm suchte.

Vermeintlich verwanztes Auto

Kennengelernt haben sich die beiden Beschuldigten und der Senior durch eine gemeinsame Bekannte. Die beiden Männer erzählten dem 81-Jährigen laut Anklage, dass sein Auto verwanzt sei. Sie würden ihm dabei helfen, das Problem zu lösen. In Tat und Wahrheit verkauften sie das Auto für 2200 Franken an einen Gebrauchtwagenhändler und sackten das Geld ein.

Danach warfen sie dem betagten Mann vor, er hätte einen Auftragskiller auf sie angesetzt. Sie nahmen ihm seine Telefone ab und sperrten ihn in seiner Wohnung ein. Nach einigen Tagen sagten sie ihm, dass sie in Mailand etwas zu erledigen hätten und dass er mitkommen müsse. Dort angekommen, schikanierten und plagten die beiden Beschuldigten gemäss Anklage ihr Opfer. So musste er etwa in Schuhen und Socken in einem Springbrunnen stehen. Zudem stellten sie ihm mehrfach das Bein, so dass er stürzte. Anschliessend ging es zurück nach Zürich, wo sie ihn wieder in seiner Wohnung einsperrten.

Welche Strafen die Staatsanwaltschaft für die beiden Beschuldigten beantragt, wird erst an der Verhandlung bekannt gegeben.