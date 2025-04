Anfang April kam es in Winterthur zur Kollision zwischen zwei Velofahrerinnen. Eine 72-Jährige verstarb an ihren schweren Verletzungen.

Velofahrerin (†72) nach Unfall in Winterthur verstorben

1/2 An dieser Strasse ereignete sich der Unfall. Foto: Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagmorgen kollidierten zwei Velofahrerinnen auf der Rudolfstrasse in Winterthur, wobei sich eine Frau lebensgefährlich am Kopf verletzte.

Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, handelte es sich bei den Unfallbeteiligten um eine 39-jährige und um eine 72-jährige Frau.

Die ältere der beiden erlag am Mittwoch im Spital ihren schweren Verletzungen, heisst es in einem Communiqué der Stadtpolizei Winterthur.