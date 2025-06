Die 75-jährige Seniorin Sonja Krüsi lebt seit Monaten in einem Haus ohne Dach in Dorf ZH. Bei einer Explosion im Juni 2024 wurde das Dach zerstört – und bis heute nicht repariert. Erst im Herbst soll es wieder stehen. Krüsi ist verzweifelt.

1/20 Sonja Krüsi (75) aus der Gemeinde Dorf ZH lebt seit einem Jahr in einem Mehrfamilienhaus ohne Dach. Foto: Sebastian Babic

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Sebastian Babic Reporter Blick

Seit fast einem halben Jahr lebt Sonja Krüsi (75) aus Dorf ZH in einem Haus ohne Dach. Im Frühjahr 2024 unterschrieb sie einen Mietvertrag für eine 2,5-Zimmer-Wohnung, um näher bei einer Bekannten zu leben, welche die Seniorin im täglichen Leben unterstützt. Im Juni letzten Jahres kam es aber zum Super-GAU: Das Dach ihres künftigen Wohnhauses wird bei einer Explosion weggesprengt. Man sagt ihr, dass es bis zu ihrem Einzug im Januar 2025 wieder stehen werde. Doch: Auch ein Jahr nach der fatalen Explosion fehlt das Dach immer noch, und das Mehrfamilienhaus ist von Baugerüsten umgeben. Und das wird wohl weiter so bleiben. Krüsi: «Die wollen, dass ich noch Monate lang so lebe!» Unglaublich, aber wahr: Wenige Tage vor dem Baustart kommt es am vergangenen Donnerstag wieder zu einem Brand im Haus! Krüsi will nur noch weg.