Martha Berta Leutwyler wird seit Dienstag vermisst. Foto: Kantonspolizei Zürich

Seit Dienstag (8.4.2025) wird die 81-jährige Marta Berta Leutwyler aus Pfungen ZH vermisst. Die Frau wurde am Dienstag gegen 12 Uhr an ihrem Wohnort letztmals gesehen. Sie verliess den Ort in unbekannte Richtung. Deshalb bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Vermisste ist zirka 160 Zentimeter gross und von normaler, schlanker Statur. Sie dürfte schwarze enganliegende Hosen, einen dunklen Pullover sowie Schuhe oder Finken tragen. Weiter dürfte sie zwei schwarze Necessaire bei sich tragen. Sie trägt die Haare offen.

Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wird um schonendes Ansprechen gebeten, heisst es in einer Mitteilung.