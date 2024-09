Beim heftigen Gewitter am Sonntag über Zürich kam es zu einem seltenen Naturphänomen. Ein Blitz schlug nicht in den Sendemasten auf dem Üetliberg ein. Der Sendemast warf einen vorherigen Blitzeinschlag wieder aus! Ein Blick-Leserreporter fing das Naturspektakel ein.

Wohl noch nie gesehen? Ein Blitzaus- statt ein Blitzeinschlag.

Blick-Leserreporter Daniel Keller (58) schaffte am Sonntag das Kunststück, im Gewitterhimmel über Zürich ein seltenes Naturphänomen festzuhalten – mit seiner Kamera.

Keller hatte die Kamera während zwei Stunden in die perfekte Richtung gehalten. Er habe diesen «Hotspot» gewählt, da es dort die meisten «Auffälligkeiten» am Gewitterhimmel gegeben habe und in diese Richtung seine Sicht nicht versperrt war.

Dann das Naturspektakel – am 1. September um 21.40 Uhr, gefilmt aus Würenlos AG Richtung Üetliberg, dem Hausberg von Zürich.

«Der Blitz kommt garantiert nicht vom Himmel»

Statt dass ein Blitz in den Sendemast auf dem Üetliberg einschlägt, wirft dieser die Spannung eines vorherigen Blitzeinschlags wieder aus. «Ich bin Hobby-Astronom», erklärt Keller. Bei dem Phänomen handele es sich um eine «Überspannung des Ableiters».

Energie eines anderen Blitzes zuvor habe sich angestaut und konnte nicht abgeleitet werden. «Somit gelangte die Energie wieder in die Atmosphäre – und nicht in den Boden.»

Das Video und die Fotos zeigen es zweifellos: «Der Blitz kommt garantiert nicht vom Himmel», so Keller. Es handele sich dabei um ein sehr seltenes Ereignis. So etwas «mit solcher Intensität» habe er noch nie gesehen.