Selbstunfall in Bäretswil ZH Motorradfahrer (†57) prallt gegen Strassenschild – tot

Bei einem Selbstunfall ist am Freitagabend in Bäretswil ZH ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstarb.

Publiziert: vor 5 Minuten | Aktualisiert: vor 3 Minuten