Schwerer Unfall bei Thalheim an der Thur: Eine Autofahrerin stürzte von einer Brücke neben SBB-Gleise. Die Frau wurde unbestimmt verletzt und per Helikopter ins Spital geflogen. Der Bahnverkehr war unterbrochen, Ersatzbusse wurden eingesetzt.

Auto stürzt von Brücke bei Thalheim an der Thur ZH

Eine Autofahrerin stürzte von einer Brücke neben SBB-Gleise.

Autofahrerin verunfallt schwer neben SBB-Gleisen zwischen Thalheim und Andelfingen

Fahrzeug stürzte mehrere Meter in die Tiefe und landete neben Bahngleisen

Valentin Köpfli Redaktor News

Auf der Thurthalstrasse zwischen Thalheim und Andelfingen hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Selbstunfall ereignet, wie Kantonspolizei Zürich mitteilte. Eine Autofahrerin (55), die von Thalheim in Richtung Andelfingen unterwegs war, geriet mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, fuhr linksseitig auf ein Wiesenbord und landete auf dem Brückengeländer. Dort rutschte das Auto mehrere Meter nach vorne, um anschliessend mehrere Meter in die Tiefe zu stürzen. Erneut prallte der Wagen auf ein Wiesenbord und ist schliesslich neben den Gleisen der SBB zum Stillstand gekommen.

Die Frau wurde dabei unbestimmt verletzt und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Der Bahnverkehr zwischen Thalheim-Altikon und Ossingen war aufgrund des Unfalls auf der Strecke Winterthur – Stein am Rhein unterbrochen, wie die SBB mitteilten. Für Reisende wurden Ersatzbusse organisiert. Auch die Thurthalstrasse musste für die polizeiliche Unfallaufnahme sowie die Bergung des Fahrzeugs gesperrt werden, während die Feuerwehr den Verkehr umleitete. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.