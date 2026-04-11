Seit Donnerstagabend wird die 16-jährige Melina Aeberhard aus Benglen ZH vermisst. Die Polizei bittet nun um die Hilfe der Bevölkerung.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die junge Frau kam am Donnerstagabend nicht wie vereinbart nach Hause an ihren Wohnort in Benglen. Ihre Mutter hatte zuvor gegen 18.30 Uhr noch Kontakt mit ihr. Dabei hatte sie angegeben, von Zürich her um 22 Uhr zu Hause zu sein. Seither wird sie vermisst.

Die Vermisste ist circa 165 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Sie trägt eine weisse Jacke der Marke Adidas, hellblaue Jeans und weisse Retro-Turnschuhe von Adidas. Die Vermisste trägt eine Brille, eine Zahnspange und hat auffällig lange, blonde Haare.

Personen, die Angaben zur Vermissten machen können, werden geben, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.