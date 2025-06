Die Stadtzürcher Seeüberquerung soll am 2. Juli stattfinden. Die Ausgabe im vergangenen Jahr zog über 8500 Schwimmerinnen und Schwimmer an. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Klappt es am ersten Datum nicht, könnte die 1500 Meter lange Strecke am 9. Juli oder am 20. August geschwommen werden, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Der definitive Entscheid über die Durchführung fällt am Montag vor der Veranstaltung.

Voraussetzung für die Seeüberquerung, an der im letzten Jahr über 8500 Schwimmerinnen und Schwimmer teilnahmen, sind neben dem guten Wetter auch Wassertemperaturen von mehr als 21 Grad. Die Strecke führt vom Mythenquai zum Tiefenbrunnen. In den letzten beiden Jahren konnte die Überquerung erst im August durchgeführt werden.